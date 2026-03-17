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Un joven fue detenido con dos frascos con marihuana en el edificio de Tribunales de Villa Carlos Paz

Un joven de 21 años fue aprehendido en el edificio de Tribunales de Villa Carlos Paz luego de que, durante un control, se hallaran 23,52 gramos de marihuana en un morral. Intervino personal de la FPA y se dio participación a la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

Personal policial de guardia en Tribunales de Villa Carlos Paz procedió al control de un individuo de 21 años que ingresaba al subsuelo con un morral.

Según el parte, al requisar el bolso se encontraron dos frascos con una sustancia compatible con marihuana, por lo que se solicitó colaboración a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Con la intervención de la FPA, se confirmó la sustancia y se procedió a la aprehensión del joven por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con un pesaje de 23,52 gramos.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados.

lajornada
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