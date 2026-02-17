Un joven detenido por resistencia a la autoridad e intento de venta de una moto en barrio Carlos Paz Sierras

Un joven de 22 años fue detenido en barrio Carlos Paz Sierra, acusado de resistirse al accionar policial y señalado en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta Honda Wave sustraída momentos antes.

En horas de la tarde de este lunes, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona I montó un operativo en barrio Carlos Paz Sierras de Villa Carlos Paz, con el objetivo de localizar una motocicleta Honda Wave que había sido sustraída instantes antes.

Con las características aportadas por el propietario del rodado, de acuerdo a los registros fílmicos, los efectivos lograron divisar a una persona con rasgos similares a los descriptos, por lo que procedieron a su control y al palpado preventivo de armas.

Según el parte, el hombre se ofuscó, increpó al personal policial y se produjo un forcejeo, tras lo cual emprendió la huida. Fue alcanzado a pocos metros y finalmente se concretó su aprehensión, tratándose de un joven de 22 años de edad.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se hizo presente en el lugar una persona de 21 años, quien manifestó que el aprehendido habría intentado venderle una motocicleta sin poder justificar la procedencia del rodado.

El detenido fue trasladado a la alcaidía local, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno, en el marco de actuaciones por resistencia a la autoridad y la investigación por el robo de la motocicleta.