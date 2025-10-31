Un joven conductor resultó herido tras chocar contra un árbol en el centro de Villa Carlos Paz

El conductor de un Suzuki Fun perdió el control del vehículo y debió ser rescatado por personal del DUAR y Bomberos Voluntarios. Fue trasladado al Hospital Sayago con traumatismos varios.

Un hombre de 35 años resultó lesionado este viernes a la mañana luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol en la intersección de avenida Libertad y calle Florida, en barrio Centro de Villa Carlos Paz.

De acuerdo con el parte policial, el conductor del Suzuki Fun habría perdido el dominio del rodado por causas que se intentan establecer, quedando atrapado en el interior del vehículo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal del DUAR, quienes lograron extraer al hombre del habitáculo. Posteriormente fue asistido por un servicio de emergencias, que diagnosticó traumatismos varios y dispuso su traslado al Hospital Gumersindo Sayago.