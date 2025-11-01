Un hombre murió tras una pelea en barrio Altos de San Pedro: un detenido

La víctima, de 35 años, fue trasladada al Hospital Sayago, donde se confirmó su fallecimiento. Otro hombre, de 27 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 35 años murió este sábado por la madrugada en Villa Carlos Paz, luego de una riña ocurrida en una vivienda de barrio Altos de San Pedro.

Según el parte oficial, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) fue comisionado al domicilio tras un llamado que alertaba sobre una persona lesionada. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el piso e inconsciente, por lo que solicitaron de inmediato la presencia del servicio de emergencias.

La víctima fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el lugar, la Policía recabó testimonios de los presentes, quienes indicaron que el hecho se produjo tras una pelea entre dos hombres, durante la cual la víctima habría caído y golpeado su cabeza contra el suelo.

Un hombre de 27 años fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente. La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa en ocasión de riña.