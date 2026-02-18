Un hombre de 55 años fue detenido luego de amenazar de muerte a un inspector en Villa Carlos Paz

Un hombre de 55 años fue detenido en Pasaje del Carmen, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de amenazar de muerte a un inspector y mantener una actitud agresiva frente al personal policial.

Este martes, alrededor de las 23:10, personal policial fue comisionado a Pasaje del Carmen, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, tras la denuncia de un inspector que manifestó haber sido amenazado de muerte por un hombre que se encontraba alterado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al señalado como agresor, un hombre de 55 años, quien según el parte continuó con su actitud agresiva y no acató las directivas impartidas por la policía.

Ante la situación y con el fin de resguardar la integridad de los presentes, se procedió a la aprehensión del hombre y a su traslado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.