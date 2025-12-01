Un detenido por documentación falsa y adulteración de un vehículo en Villa Carlos Paz

Un hombre de 47 años fue detenido en Villa Carlos Paz luego de que la Policía detectara documentación apócrifa y adulteraciones en una Fiat Toro durante un control de rutina en barrio Centro Nuevo.

Anoche, pasadas las 22:00, personal policial de Villa Carlos Paz realizó un control de rutina en la intersección de General Paz y avenida Cárcano, en pleno centro, donde procedió a controlar a un hombre de 47 años que conducía una Fiat Toro.

Al solicitar la documentación del rodado, el conductor presentó una cédula de identificación que, tras una verificación más detallada, fue considerada apócrifa. Además, los efectivos advirtieron anomalías en los números de cristales y en los stickers de seguridad de las puertas del vehículo.

Luego se llevó a cabo una inspección más exhaustiva, en la que se constató que los números de motor y chasis se encontraban adulterados, lo que reforzó la sospecha de que el rodado había sido objeto de un delito.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido, mientras que la Fiat Toro y la documentación quedaron secuestradas y a disposición del Magistrado Interviniente, en el marco de la investigación orientada a determinar la procedencia del vehículo.