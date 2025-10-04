Tres jóvenes detenidos por intentar irse de un hotel cuatro estrellas sin pagar en Villa Carlos Paz

El hecho ocurrió este sábado en un alojamiento de barrio Villa del Lago. Los implicados adeudaban más de 2,5 millones de pesos por la estadía.

Este sábado a las 13:20, personal del Escuadrón Motorizado Enduro de Villa Carlos Paz detuvo a tres jóvenes de 21, 22 y 24 años acusados de intentar cometer una estafa en un hotel de cuatro estrellas ubicado en barrio Villa del Lago.

El procedimiento tuvo lugar en el Hotel Domus Like, ubicado sobre pasaje Sarmiento, luego de que el encargado del establecimiento denunciara que los huéspedes intentaban retirarse sin abonar la suma de $2.588.902 correspondiente a la estadía.

Ante la falta de intención de pago, los efectivos procedieron a la aprehensión de los tres sospechosos, quienes fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.