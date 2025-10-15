Tres detenidos en Cosquín tras un operativo antidrogas con secuestro de marihuana, cocaína y hongos alucinógenos

El procedimiento se realizó en barrio Pan de Azúcar, donde se hallaron 160 plantas de marihuana, medio kilo de cocaína y más de 90 hongos alucinógenos. Intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

Tres personas —dos hombres de 18 y 47 años y una mujer menor de edad— fueron detenidas este martes en Cosquín, durante un operativo antidrogas en el que se secuestraron 160 plantas de marihuana, medio kilo de cocaína y hongos alucinógenos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Departamental Punilla Norte, que durante un patrullaje preventivo en barrio Pan de Azúcar observó a un joven ingresar a un terreno baldío. Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron una vivienda precaria rodeada de plantas de marihuana.

Ante la situación, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que, bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, llevó adelante un allanamiento en el sitio.

Elementos secuestrados

Durante la intervención se incautaron:

160 plantas de marihuana ,

, medio kilo de cocaína ,

, picadura de marihuana ,

, 30 hongos alucinógenos completos ,

, y 60 hongos alucinógenos picados.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Magistrado Interviniente, mientras que el operativo fue supervisado por el director de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector licenciado José Santos Vega, y la jefa de Inspección Zona II, comisaria inspectora licenciada María Oliva.