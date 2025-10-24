Tragedia en la ruta: murió un joven cordobés que regresaba de ver a Belgrano en Rosario

El accidente ocurrió en la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de Cañada de Gómez. El joven viajaba junto a otros dos cordobeses tras asistir al partido del “Pirata” por la Copa Argentina.

Un joven de 20 años, identificado como Matías Pérez, falleció este viernes por la mañana en un accidente vial ocurrido sobre la ruta nacional 9, cerca de la localidad santafesina de Cañada de Gómez.

Según informaron fuentes policiales, Pérez conducía un Volkswagen Fox en el que regresaba a Córdoba junto a dos amigos después de presenciar el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.

El siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando el vehículo impactó contra un camión de gran porte. El joven murió en el acto, mientras que los otros ocupantes del auto sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser rescatados por personal de Bomberos Voluntarios antes de ser trasladados al Hospital San José de la zona.

Dolor en el club

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Club Atlético Belgrano expresó su pesar por la muerte del socio:

“El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.”

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 356 de la autopista Rosario–Córdoba, en un tramo que presenta alto tránsito y frecuentes siniestros viales.

Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del choque y determinar las causas que provocaron el impacto.