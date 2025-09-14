Tragedia en el Festival Aéreo de Bell Ville: una avioneta se estrelló y murieron dos hombres

Durante la exhibición en el Aeroclub de Bell Ville, una avioneta biplaza cayó e incendió; las dos personas a bordo fallecieron y la causa quedó a cargo de la Justicia, que ya preservó el lugar para peritajes.

Este sábado, una avioneta biplaza que participaba de las acrobacias del Festival Aéreo en el Aeroclub de Bell Ville (Córdoba) se precipitó y se incendió sobre la pista, provocando la muerte de dos hombres que ocupaban la aeronave. El siniestro se produjo en pleno espectáculo y generó conmoción entre el público presente.

Según los primeros reportes, la aeronave sufrió el accidente durante una maniobra de exhibición o en el intento de despegar tras una pasada acrobática; al impactar se declaró un foco ígneo que fue controlado por los bomberos del lugar. Las dos víctimas —informes locales indican que serían oriundas de la provincia de Santa Fe y tenían alrededor de 30 y 35 años— fallecieron en el lugar.

Las autoridades del Aeroclub y los servicios de emergencia dispusieron el vallado del predio y la asistencia sanitaria para el público; hasta el momento no se reportaron otros heridos entre los espectadores. El fiscal a cargo del caso ordenó preservar la escena y solicitar las primeras pericias; fuentes judiciales informaron que la investigación será seguida también por la fiscalía federal debido a la jurisdicción del aeródromo.

Por ahora no se difundió un comunicado oficial con la identidad plena de las víctimas ni con detalles técnicos sobre el modelo exacto de la aeronave; las hipótesis iniciales apuntan a una falla durante la maniobra, aunque los peritajes deberán confirmar la causa.