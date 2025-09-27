Tragedia en Córdoba: un abuelo y dos nietos murieron en un incendio en barrio Pueyrredón

Las víctimas fueron un hombre de 75 años y dos niños de 10 y 7 años. La abuela logró escapar junto a otros tres pequeños. El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones de la vivienda.

Una tragedia sacudió este sábado al barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, cuando un incendio consumió por completo una vivienda y dejó como saldo tres víctimas fatales.

De acuerdo con el reporte policial, fallecieron un hombre de 75 años y sus dos nietos, de 10 y 7 años, mientras que la abuela consiguió salir con vida junto a otros tres niños.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, a metros de la avenida Costanera. Una dotación de bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas, pero al ingresar constató los decesos.

Investigación en curso

Las primeras pericias apuntan a que el fuego se originó en una de las habitaciones, aunque las causas exactas aún son materia de investigación. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, turno 3, a cargo de Silvana Fernández.