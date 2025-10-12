Tragedia en Córdoba: murieron dos niñas en el incendio de una iglesia evangélica

El siniestro ocurrió en el templo “Un nuevo amanecer con Jesús”, en barrio Villa Serrana. En el lugar se realizaba un encuentro religioso con más de 80 personas, entre ellas una delegación uruguaya. Hay dos adultos heridos y numerosos evacuados.

Dos niñas de 5 años y un año y medio murieron este sábado por la tarde tras el incendio de la iglesia evangélica Un nuevo amanecer con Jesús, ubicada en barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

El fuego se desató alrededor de las 16:00, cuando unas 80 personas participaban de un acto religioso por el 31.º aniversario del templo, entre ellas 46 integrantes de una delegación uruguaya que había llegado días antes para asistir al evento. Las víctimas fatales formaban parte de esas familias extranjeras.

El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, confirmó la trágica noticia en declaraciones al canal Cba24n, señalando que las llamas se propagaron con rapidez dentro del edificio antes de que todos pudieran salir.

Operativo de rescate

Efectivos del Distrito 24 y de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba trabajaron en el lugar junto a los servicios de emergencia, que constataron los fallecimientos y evacuaron a los asistentes.

Un hombre de 44 años resultó intoxicado por monóxido de carbono, mientras que una mujer de 32 sufrió quemaduras en los brazos. Ambos fueron trasladados al Instituto del Quemado.

El templo, ubicado en calle Coquena al 8100, pertenece al pastor Eduardo Romera y su esposa, Clemencia Alindro. En redes sociales, la congregación uruguaya había compartido imágenes del viaje a la “sede central” en Córdoba, donde habían arribado el miércoles 8 de octubre para participar de la celebración.

Las causas del incendio aún son materia de investigación.