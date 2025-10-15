“Todo fue por justicia”: declaró Pablo Laurta antes de ser indagado por el crimen del remisero

El acusado del doble femicidio en Córdoba será imputado también por el homicidio de Martín Palacio. Fue detenido en Entre Ríos junto a su hijo de cinco años y será trasladado a Córdoba en las próximas horas.

Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Villa Rivera Indarte y de secuestrar a su hijo de cinco años, rompió el silencio este miércoles antes de prestar declaración indagatoria en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Palacio.

En el breve contacto con la prensa durante su traslado, el uruguayo pronunció una sola frase: “Todo fue por justicia”, antes de ser ingresado a los tribunales de Concordia, donde será imputado por homicidio agravado “criminis causa”, es decir, cometido para ocultar otro delito.

La causa del remisero desaparecido

El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, confirmó que los restos humanos hallados esta semana en la zona de Concordia “pertenecen en un 99 %” a Martín Palacio, el chofer que había sido contratado por Laurta el 7 de octubre para un viaje desde Concordia a Rafaela.

La confirmación definitiva dependerá de estudios de ADN que podrían demorar varios meses.

En conferencia de prensa, Roncaglia describió al detenido como “una mente criminal metódica, que planificó cada paso y actuó con plena conciencia de lo que hacía”.

Según la reconstrucción oficial, Laurta contrató a Palacio el mismo día de su desaparición. El 9 de octubre, el Toyota Corolla del remisero fue hallado incinerado en Córdoba, lo que permitió vincular ambos casos.

Durante los rastrillajes, la policía localizó el cuerpo mutilado dentro de una bolsa plástica, a partir del aviso de un agente que percibió un fuerte olor nauseabundo en una zona rural cercana.

Conexión con los crímenes de Córdoba

Mientras se avanza en la investigación por el asesinato de Palacio, Laurta deberá ser trasladado a Córdoba para declarar ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del 2.º turno, por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido el sábado 11 de octubre en Villa Rivera Indarte.

Los investigadores sostienen que ambos hechos forman parte de un plan delictivo premeditado, ya que Laurta habría eliminado al remisero para evitar ser identificado tras cometer los femicidios y huir con su hijo hacia Uruguay.

El acusado permanece bajo custodia en Entre Ríos, donde fue detenido el domingo junto al niño, que fue rescatado sano y salvo en el Hotel Berlín de Concordia.