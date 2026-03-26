Tiempo estable este jueves en Villa Carlos Paz y viernes con una ventana de inestabilidad

El SMN anticipa para este jueves 26 una jornada sin lluvias, con máxima de 25° y cielo algo nublado. Para este viernes 27, el tiempo seguirá templado, también con máxima de 25°, aunque vuelve una probabilidad moderada de precipitaciones (10–40%) desde la mañana y durante el resto del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana que arranca con muy buen tiempo y suma algo más de inestabilidad hacia mañana.

Para este jueves 26, el panorama aparece firme de punta a punta. No se esperan precipitaciones (0%) ni en la mañana, ni en la tarde, ni hacia la noche. La temperatura irá desde unos 13° en el arranque hasta una máxima de 25°, con viento de 13–22 km/h durante buena parte del día y una intensidad algo menor por la noche (7–12 km/h).

El viernes 27 mantendrá una temperatura similar, pero con un comportamiento más variable. La jornada comenzará con 0% de precipitaciones y una temperatura cercana a 14°, aunque desde la mañana el SMN ya marca una probabilidad de lluvias de 10–40%. Ese rango se sostendrá también durante la tarde y la noche, mientras el termómetro sube hasta una máxima de 25° y luego desciende hacia los 20°. El viento será leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: el mejor momento de los dos días aparece en este jueves 26, cuando el pronóstico marca estabilidad plena. Mañana, en cambio, convendrá seguir la evolución del cielo desde media mañana en adelante.