Tiempo estable en Villa Carlos Paz: martes a pleno sol y miércoles con baja chance de lluvia y ráfagas

El SMN prevé un martes 10 sin precipitaciones (0%) y con máxima de 30° en Punilla. Para el miércoles 11, se mantiene un panorama mayormente estable, con probabilidad baja (0–10%) y descenso de la temperatura, además de ráfagas de 60–69 km/h en la franja matutina.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca dos días favorables, con buen tiempo en general y un cambio hacia condiciones más frescas y ventosas el miércoles.

Martes 10

Jornada estable, con 0% de precipitaciones en todos los tramos.

Mañana: temperatura cercana a 18° y viento 7–12 km/h .

Tarde: sube el calor, con máxima de 30° y viento 13–22 km/h .

Noche: temperatura alrededor de 24°, con viento 7–12 km/h.

Miércoles 11

Mañana: probabilidad 0–10% , con temperatura cerca de 13°–17° . Viento 7–12 km/h a primera hora y luego 23–31 km/h , con ráfagas de 60–69 km/h .

Tarde: se mantiene el tiempo mayormente estable, con 0% de precipitaciones, máxima de 26° y viento 13–22 km/h .

se mantiene el tiempo mayormente estable, con de precipitaciones, y viento . Noche: probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 17° y viento 7–12 km/h.

Claves del día: el martes 10 aparece como el más cálido y estable, mientras que el miércoles 11 suma el dato a seguir de cerca: viento con ráfagas de 60–69 km/h durante la mañana.