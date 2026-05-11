lunes, mayo 11, 2026
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Semana estable y con mañanas frías en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa una semana de tiempo firme en Villa Carlos Paz y Punilla, sin precipitaciones a la vista y con mañanas bien frescas. Tras un arranque con mínimas de y , la temperatura irá recuperándose de manera gradual hasta alcanzar 19° entre el miércoles 13 y el viernes 15.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana tranquila, con sol, cielo algo nublado por momentos y sin chances de lluvia en ninguno de los próximos días.

Este lunes 11 el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con una temperatura que irá desde unos en el arranque hasta una máxima de 13° por la tarde. El viento será leve, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para mañana, martes 12, el panorama seguirá en la misma línea. No se esperan precipitaciones y la temperatura volverá a moverse en valores bajos a primera hora, con una mínima de , antes de trepar otra vez hasta 13°. Será otra jornada fría por la mañana y templada hacia la tarde.

A partir de el miércoles 13 se notará una recuperación más clara. Ese día la mínima será de y la máxima llegará a 19°, todavía con tiempo firme y viento suave. El mismo comportamiento se repetirá el jueves 14, con valores entre 10° y 19°, y también el viernes 15, cuando la mínima volverá a bajar a , pero la tarde se sostendrá agradable, otra vez con 19° de máxima.

Para tener en cuenta: más que por la posibilidad de lluvias, esta semana estará marcada por las mañanas frías y las tardes más templadas, con un panorama bastante favorable de punta a punta.

lajornada
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