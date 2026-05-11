Semana estable y con mañanas frías en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa una semana de tiempo firme en Villa Carlos Paz y Punilla, sin precipitaciones a la vista y con mañanas bien frescas. Tras un arranque con mínimas de 2° y 4°, la temperatura irá recuperándose de manera gradual hasta alcanzar 19° entre el miércoles 13 y el viernes 15.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana tranquila, con sol, cielo algo nublado por momentos y sin chances de lluvia en ninguno de los próximos días.

Este lunes 11 el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con una temperatura que irá desde unos 2° en el arranque hasta una máxima de 13° por la tarde. El viento será leve, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

Para mañana, martes 12, el panorama seguirá en la misma línea. No se esperan precipitaciones y la temperatura volverá a moverse en valores bajos a primera hora, con una mínima de 4°, antes de trepar otra vez hasta 13°. Será otra jornada fría por la mañana y templada hacia la tarde.

A partir de el miércoles 13 se notará una recuperación más clara. Ese día la mínima será de 7° y la máxima llegará a 19°, todavía con tiempo firme y viento suave. El mismo comportamiento se repetirá el jueves 14, con valores entre 10° y 19°, y también el viernes 15, cuando la mínima volverá a bajar a 5°, pero la tarde se sostendrá agradable, otra vez con 19° de máxima.

Para tener en cuenta: más que por la posibilidad de lluvias, esta semana estará marcada por las mañanas frías y las tardes más templadas, con un panorama bastante favorable de punta a punta.