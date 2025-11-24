San Roque: un hombre fue atacado por su propio rottweiler y terminó internado en el Funes

Un hombre de 33 años resultó lesionado tras ser mordido por su propio perro, de raza rottweiler, en calle Los Gorriones de San Roque, y debió ser trasladado al Hospital Domingo Funes, donde permanece estable y fuera de peligro.

En la madrugada de este lunes, poco antes de la 1, personal de la Policía de Córdoba fue convocado a calle Los Gorriones s/n, en la localidad de San Roque, por el aviso de una persona lesionada a raíz de la mordedura de un perro.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el suelo, en posición fetal, quien manifestó haber sido atacado por su propio perro, de raza rottweiler.

De inmediato se solicitó la presencia del servicio de emergencias, cuyo personal le brindó las primeras atenciones en el lugar y diagnosticó lesiones en miembros superior e inferior. Debido a la entidad de las heridas, se dispuso su traslado al Hospital Domingo Funes para una mejor asistencia médica.

Desde el nosocomio se informó posteriormente que el hombre, de 33 años, se encuentra en observación, estable y fuera de peligro. En el hecho intervino personal del C.A.P. de Bialet Massé, con la colaboración de Seguridad Ciudadana local.