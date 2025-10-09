Redes sociales y tatuajes delataron al prófugo por el crimen de Gonzalo Acro: estaba en Cura Brochero

La Policía Federal detuvo en Villa Cura Brochero a Sergio “El Pela” Piñeiro, condenado a prisión perpetua por el asesinato del barra de River en 2007. Estaba fugitivo desde 2018 y fue localizado gracias a su actividad online y marcas en la piel.

Después de más de seis años en la clandestinidad, Sergio “El Pela” Piñeiro, condenado a prisión perpetua por el crimen del hincha de River Gonzalo Acro, fue detenido en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero, informó la Agencia Noticias Argentinas.

El operativo fue llevado a cabo por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), que logró ubicarlo tras un seguimiento minucioso en redes sociales y la verificación de tatuajes que coincidían con los registros del condenado.

Piñeiro, de 50 años, había sido declarado culpable del homicidio agravado de Acro —asesinado en 2007 en el marco de la interna de la barra brava de River Plate—. En 2011 fue internado en un neuropsiquiátrico por una crisis nerviosa, y años más tarde, cuando la condena quedó firme, se fugó antes de comenzar a cumplir la pena.

De acuerdo con la investigación, el prófugo vivía en Córdoba bajo una identidad falsa, trabajaba como director técnico de un equipo de fútbol femenino y mantenía un perfil activo en redes, lo que permitió a los investigadores rastrear su entorno digital y confirmar su paradero.

Tras el operativo, Piñeiro quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 15 por el delito de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio.

En la misma causa ya habían sido condenados a perpetua Alan y William Schlenker, señalados como instigadores del ataque, junto con Ariel “Colo” Luna, Rubén “Oveja” Pintos, Pablo “Cucaracha” Girón y el propio Piñeiro como coautores.