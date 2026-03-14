Recuperan en Cosquín una moto robada en Villa Carlos Paz

Personal del CAP de la Departamental Punilla Norte secuestró en el centro de Cosquín una motocicleta Hero 150 cc que registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

Durante la tarde de este viernes, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de la Departamental Punilla Norte recuperó una motocicleta que había sido denunciada como robada en Villa Carlos Paz.

El procedimiento se concretó alrededor de las 19:40 en la intersección de calles Tucumán e Irigoyen, en el centro de Cosquín, donde los efectivos procedieron al control de una motocicleta marca Hero 150 cc.

Al consultar el dominio y los números de motor y chasis a través del sistema de información policial, se constató que el rodado registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

Confirmada la irregularidad, se procedió al secuestro de la motocicleta, que fue trasladada a la dependencia policial local y quedó a disposición de la Justicia.