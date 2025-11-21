Recuperan el ancla robada del monumento a Almirante Brown en pleno centro de Villa Carlos Paz

La Policía recuperó el ancla sustraída del monumento a Almirante Brown, luego de una investigación y allanamientos realizados en distintos sectores de Villa Carlos Paz.

Este viernes, personal del Departamento de Investigaciones Criminales de la U.R.D. Punilla logró recuperar el ancla que había sido robada del monumento a Almirante Brown, en el marco de una investigación que incluyó allanamientos en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según se informó, el elemento histórico había sido sustraído días atrás y, a partir de distintas tareas investigativas, se dispuso una serie de procedimientos en diversos domicilios, que permitieron finalmente ubicar y secuestrar el ancla.

El objeto, de alto valor simbólico para la ciudad, fue puesto a disposición de la Justicia, mientras se continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Imagen: Google Maps

El ancla forma parte del monumento a Almirante Brown, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Bernardo D’Elía, a pocos metros del puente Centenario, en pleno sector céntrico de Villa Carlos Paz.