Realizaron un amplio operativo de saturación en Villa Carlos Paz con más de 600 controles

La Policía reforzó la seguridad durante el fin de semana con despliegue de unidades especiales, controles vehiculares y patrullajes en distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana, la Policía de Córdoba llevó adelante este domingo un operativo de saturación en Villa Carlos Paz, con participación de distintas unidades y supervisión de autoridades regionales.

El procedimiento fue coordinado por el Subdirector General de Departamentales Norte, comisario mayor licenciado Mateo Vera, junto al Subdirector de la U.R.D. Punilla, comisario inspector licenciado Hernán Guayanes, el jefe de Inspección Zona II, comisario inspector licenciado Ulises Bastianelli, y el comisario inspector licenciado Claudio Jaime, de Unidades Especiales Conjuntas.

Refuerzo en barrios y zonas turísticas

El despliegue incluyó al Comando de Acción Preventiva, el Escuadrón Motorizado Enduro, personal de Comisarías, Guardia de Infantería, SEOM, GOP de Policía Caminera y móviles de refuerzo de distintas departamentales del norte provincial.

Los agentes realizaron controles móviles y fijos en barrios, balnearios y sectores turísticos, en trabajo conjunto con Inspectores Municipales de Villa Carlos Paz.

Resultados del operativo

Durante la jornada se controlaron 394 personas, 179 automóviles y 227 motocicletas. Además, se secuestraron 27 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, labrándose también actas municipales.

El operativo se extendió hasta la tarde-noche del domingo y todos los procedimientos quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.