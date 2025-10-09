Rastrearon celulares robados en Tanti y atraparon al sospechoso en Villa Carlos Paz

El sospechoso, de 37 años, fue interceptado en barrio Carlos Paz Sierras con dos teléfonos celulares, dinero y auriculares pertenecientes a la víctima del robo.

Un hombre de 37 años fue detenido este miércoles por la noche en Villa Carlos Paz luego de ser identificado como el presunto autor de un robo ocurrido horas antes en la localidad de Tanti.

De acuerdo con la información oficial, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) tomó conocimiento del hecho y, gracias a la geolocalización de los teléfonos celulares sustraídos, logró rastrear la señal hasta la zona de barrio Carlos Paz Sierras, en inmediaciones de la calle Lavoisier.

Con los datos aportados por la víctima y el sistema de rastreo, los uniformados localizaron al sospechoso y procedieron a su control. Entre sus pertenencias, el hombre tenía la mochila robada, que contenía dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un par de auriculares.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía local, mientras que los elementos recuperados quedaron secuestrados a disposición del Magistrado Interviniente.