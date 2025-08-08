Provincias Unidas en Córdoba: una alianza de 14 partidos para las elecciones legislativas 2025

El espacio político liderado por gobernadores del interior busca una “mirada federal” para representar y defender los intereses productivos en el Congreso.

Este jueves se presentó oficialmente en Córdoba la alianza Provincias Unidas, integrada por 14 partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Entre los partidos que conforman la alianza se encuentran el Partido Justicialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Hacemos, Partido GEN, Partido Socialista, Compromiso Federal, Vecinalismo Independiente, Partido Intransigente, Celeste y Blanco, Córdoba Futura, Unión Vecinal Federal, Partido Estamos, Partido Encuentro Republicano Federal y Movimiento de Acción Vecinal.

El nuevo espacio es impulsado conjuntamente por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con el objetivo de ofrecer una propuesta electoral que refleje una mirada federal y que defienda los intereses del interior productivo del país.

Se estima que la lista de candidatos a diputados nacionales por Córdoba estará encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti, consolidando así la representación territorial de Provincias Unidas en la Cámara baja.