Persecución, accidente y detención en el ingreso a Villa Carlos Paz

Un hombre de 47 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, fue aprehendido este miércoles por la noche luego de volcar con un Citroën C3 que tenía pedido de secuestro vigente en el ingreso a la colectora de Villa Carlos Paz.

Este miércoles, alrededor de las 21, personal del Grupo de Operaciones Policiales (GOP) intentó detener un Citroën C3 que registraba pedido de secuestro vigente cuando ingresaba a la ciudad por la colectora de Villa Carlos Paz.

Según el parte, en medio de la maniobra de control, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando en el ingreso a la colectora.

Al revisar el interior del vehículo, los efectivos encontraron herramientas varias, ganzúas, una pinza corta pernos, prolongadores para sacar cubiertas y un juego de patentes correspondiente a otro vehículo, elementos que fueron secuestrados en el lugar.

Ante la situación, se procedió a la aprehensión del conductor, un hombre de 47 años, oriundo de la Ciudad de Córdoba, y al secuestro del vehículo junto con todos los elementos incautados, quedando a disposición del magistrado interviniente.