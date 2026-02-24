Peatona de 63 años resultó lesionada tras choque entre un auto y una ambulancia en el centro de Villa Carlos Paz

Una mujer de 63 años fue embestida por una ambulancia que perdió el control luego de ser impactada por un automóvil en la intersección de calles General Paz y San Lorenzo, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Alrededor de las 17:45, en la intersección de calle General Paz y San Lorenzo, en el centro de Villa Carlos Paz, se produjo un siniestro vial que terminó con una peatona de 63 años lesionada.

Según el parte policial, un hombre de 44 años que conducía un Volkswagen Gol Trend impactó, por causas que se tratan de establecer, contra una ambulancia de la empresa Vittal, conducida por un hombre de 30 años.

Como consecuencia del choque, la ambulancia perdió el control, embistió a la mujer que se encontraba caminando por el sector y luego impactó contra un nodo de fibra óptica con tensión.

La peatona de 63 años fue asistida en el lugar y trasladada al nosocomio municipal, donde se le diagnosticaron lesiones leves.