Pareja aprehendida por hurto de seis celulares y detenido por lesiones en un boliche de Villa Carlos Paz

Una pareja de 18 y 20 años fue detenida por robar seis teléfonos celulares en un boliche de barrio Centro, y en un hecho distinto un joven de 21 años fue aprehendido por agredir a otro cliente dentro del mismo local bailable.

Este sábado, a las 08:10, en calle 9 de Julio, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, personal policial que se encontraba de servicio adicional en el boliche Molino Rojo fue alertado por varias personas a las que les habían sustraído sus teléfonos celulares.

Ante la situación, los efectivos procedieron a identificar a una pareja, integrada por un hombre de 18 años y una mujer de 20, ambos oriundos de Córdoba Capital. Al realizarles un palpado preventivo, se encontraron entre sus pertenencias seis teléfonos celulares, cuya procedencia no pudieron justificar.

La pareja fue aprehendida y trasladada a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente. Los celulares fueron secuestrados y posteriormente reconocidos por sus dueños.

Aprehendido por lesiones dentro del boliche

Minutos más tarde, a las 08:30, en el mismo sector de calle 9 de Julio, en barrio Centro, personal policial que se encontraba de servicio adicional en Molino Rojo fue alertado por personal de seguridad del boliche, que observó a un sujeto golpeando a otro en el interior del local.

De inmediato, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 21 años, quien fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.

En tanto, el lesionado, un hombre de 26 años, presentaba un corte en la cabeza, por lo que fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado al Hospital Sayago para una mejor atención.

