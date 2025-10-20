Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba: “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”

El acusado de un triple crimen arribó este lunes a la ciudad bajo un fuerte operativo de seguridad. Será indagado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, y por el secuestro de su hijo. Antes había sido detenido en Entre Ríos por el asesinato de un chofer de aplicación.

El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, acusado de una serie de tres homicidios cometidos en dos provincias argentinas, llegó este lunes por la mañana a Córdoba, donde enfrentará la primera de las indagatorias por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), su expareja y su exsuegra.

Laurta arribó a la Jefatura de Policía provincial cerca de las 9 de la mañana, escoltado por efectivos del Eter y la Guardia de Infantería, en medio de un intenso operativo de seguridad que incluyó la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y un gran despliegue de prensa.

Ante los medios, el detenido lanzó declaraciones cargadas de controversia:

“Las dos fallecidas tenían denuncias, ambas, por explotación sexual infantil”, afirmó, intentando justificar sus actos. Luego agregó: “Yo rescaté a mi hijo e hice lo necesario para rescatarlo. Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”.

Un raid criminal que estremeció al país

Laurta, de 39 años, fue capturado el domingo 12 de octubre en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, mientras intentaba cruzar a Uruguay con su hijo de seis años, tras haber asesinado días antes al remisero Martín Palacio, en Concordia.

Las pericias psiquiátricas realizadas en Entre Ríos determinaron que se encuentra “lúcido y consciente de sus actos”, según fuentes judiciales. En esa provincia le fue dictada prisión preventiva por cuatro meses por el homicidio de Palacio, ocurrido en el marco de su huida hacia Córdoba.

El hombre fue trasladado a Córdoba durante la madrugada del lunes y, tras los exámenes médicos y trámites judiciales de rigor, será derivado a una unidad de máxima seguridad en la cárcel de Cruz del Eje.

El caso —que involucra un doble femicidio, un homicidio agravado y un secuestro infantil— conmociona al país y mantiene en alerta a los equipos judiciales y de seguridad de ambas provincias.