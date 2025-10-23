Pablo Laurta declaró en Córdoba por el doble femicidio pero se negó a responder preguntas del fiscal

El uruguayo acusado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio prestó declaración en Tribunales II. Solo hizo referencias a denuncias previas y al pedido de restitución de su hijo.

El imputado Pablo Rodríguez Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, declaró este miércoles en los Tribunales II de Córdoba, aunque decidió no responder las preguntas del fiscal de Instrucción de Género y Violencia Familiar N°2, Gerardo Reyes.

El acusado estuvo acompañado por su defensora oficial, Alfonsina Muñiez, del Ministerio Público de la Defensa. La audiencia, que se extendió alrededor de una hora, se realizó de forma presencial tras un pedido de la defensa.

Durante el acto procesal, Laurta se limitó a realizar una exposición breve, en la que mencionó denuncias previas que habría presentado y el pedido de restitución internacional de su hijo, sin profundizar en los hechos investigados. En la jornada también se exhibió parte de la prueba reunida por la fiscalía.

Cargos y situación procesal

Laurta enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio), alevosía y criminis causa en el caso de Luna Giardina; y por homicidio agravado por género, alevosía y criminis causa, además de violación de domicilio, en el caso de Mariel Zamudio.

El hombre, de nacionalidad uruguaya y fundador de la organización Varones Unidos, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad, bajo monitoreo permanente las 24 horas, desde su traslado a Córdoba el lunes pasado.

El doble crimen, ocurrido en el barrio Villa Serrana, continúa bajo investigación con múltiples pericias y declaraciones testimoniales pendientes.