Otro accidente de tránsito sobre la Cárcano: un motociclista sufrió fracturas en ambas piernas

Un motociclista de 29 años resultó con fracturas en ambos miembros inferiores luego de chocar contra un automóvil en la intersección de Cárcano y Gambarte, en barrio Sol y Ríos de Villa Carlos Paz.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 02:30, se produjo un accidente de tránsito con lesionado en la intersección de calle Cárcano y Gambarte, en barrio Sol y Ríos, Villa Carlos Paz.

De acuerdo a las primeras informaciones, un automóvil Peugeot 208, conducido por un hombre de 21 años, impactó contra una motocicleta Honda CBX 250 cc, al mando de un ciudadano de 29 años.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió fracturas en ambos miembros inferiores, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Sayago para recibir atención médica.