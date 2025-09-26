Operativo de saturación en Punilla: secuestraron motos y reforzaron controles en barrios y rutas

La Departamental Punilla desplegó un amplio operativo en Villa Carlos Paz, Tanti, Bialet Massé y Estancia Vieja. Se controlaron más de 180 personas y 140 vehículos.

Este jueves se realizaron operativos de saturación y potenciados en distintas localidades del departamento Punilla, en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana.

Los controles se desarrollaron en barrios Playas de Oro, Los Algarrobos, Las Malvinas, El Fantasio, Sol y Lago de Villa Carlos Paz, además de las localidades de Estancia Vieja, Tanti y Bialet Massé.

La tarea fue supervisada por el director de la U.R.D. Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, el subdirector Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes y jefes de zona, con la participación de diversas áreas policiales: CAP de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, Escuadrón Motorizado Enduro, Policía Barrial, Guardia de Infantería, SEOM, Rural, además de personal de comisarías, Guardias Locales e Inspectoría Municipal.

Resultados de los controles

144 vehículos controlados

182 personas identificadas

22 entrevistas a vecinos y comerciantes en Villa Domínguez y Tanti

en Villa Domínguez y Tanti 4 motocicletas secuestradas por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana

por infracción al artículo 111 del 1 motocicleta secuestrada por delito

Los operativos comenzaron por la tarde y se extendieron hasta la noche, con controles móviles y fijos en distintos barrios y zonas céntricas.