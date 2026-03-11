Operativo antidrogas en Villa Carlos Paz: allanaron una vivienda en el Centro Viejo y secuestraron estupefacientes

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un allanamiento en barrio Centro Viejo de Villa Carlos Paz y secuestró dosis de marihuana y elementos relacionados a una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante un allanamiento en Villa Carlos Paz en el marco de un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, que culminó con el secuestro de estupefacientes y elementos vinculados a una causa judicial.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento al 100, en barrio Centro Viejo, donde se incautaron varias dosis de marihuana y otros elementos relacionados a la investigación.

Según se informó, el allanamiento guarda relación con un control vehicular realizado por la Policía de la Provincia el 4 de marzo, procedimiento en el que se secuestraron 1540 dosis de cocaína, 1064 dosis de marihuana, $79.100, u$d 200 y el automóvil en el que se trasladaban cuatro personas, que quedaron detenidas en el lugar.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, se ordenó la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.