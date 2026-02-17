Nuevo incidente en Playas de Oro con vendedores ambulantes: dos detenidos por lesionar a inspectores y dañar un móvil municipal

Un procedimiento de control a vendedores ambulantes en Playas de Oro terminó con dos hombres aprehendidos y dos inspectores municipales lesionados, en un nuevo episodio de tensión entre el Municipio y la venta informal durante este verano.

Este martes, en horas del mediodía, un operativo de control a vendedores ambulantes en el sector de calle Perito Moreno y Tirana, en la zona de Playas de Oro de Villa Carlos Paz, culminó con la aprehensión de dos hombres de 31 y 33 años y dos inspectores municipales lesionados.

De acuerdo al parte oficial, personal municipal realizaba un procedimiento de control cuando los vendedores se ofuscaron y comenzaron a arrojar piedras, provocando daños en un móvil municipal y lesionando a dos inspectores de 48 y 23 años, quienes no requirieron traslado a un centro asistencial.

Por el hecho, se procedió a la aprehensión de dos personas de 31 y 33 años, que fueron trasladadas a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado de turno.

No se trata del primer episodio de este tipo registrado durante el verano, sino de un nuevo hecho que se suma a la lista de incidentes en controles de vendedores ambulantes en la ciudad.