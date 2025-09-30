Murió un hombre tras descompensarse al volante cuando regresaba a Villa Carlos Paz por la autopista

El conductor, vecino de Villa Carlos Paz, perdió la vida pese a los intentos de reanimación en plena autopista.

Un trágico episodio se registró este martes al mediodía sobre la Ruta 20, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de aproximadamente 60 años, oriundo de Villa Carlos Paz, falleció tras sufrir una descompensación mientras conducía su vehículo.

De acuerdo con el relato del comisario de la Policía Caminera, Cristian López, la víctima manejaba un Toyota Etios gris en dirección a Carlos Paz cuando comenzó a sentirse mal. “Se debe haber sentido mal porque tiró el vehículo hacia la banquina y pidió a testigos que llamaran a un servicio de emergencias porque le dolía el pecho”, explicó el jefe policial a ElDoce.tv.

Automovilistas que circulaban por la zona intentaron asistirlo de inmediato, mientras llegaban los equipos de emergencia. Durante casi 40 minutos, personal médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente se constató su fallecimiento en el lugar.

La escena generó fuerte conmoción entre quienes transitaban la autopista en ese momento, dado que el episodio ocurrió en plena vía rápida y a la vista de numerosos testigos.