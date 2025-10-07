La Policía Federal detuvo a “Fred” Machado tras la orden de extradición a Estados Unidos

El empresario fue arrestado en su casa de Viedma horas después de que la Corte Suprema dejara firme el pedido de la justicia de Texas. Será trasladado para ser juzgado por narcotráfico y fraude.

El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido este martes por la tarde en su domicilio de Viedma por efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco del operativo que busca hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos. La medida se produjo pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara el pedido emitido por la justicia del estado de Texas, donde el empresario deberá enfrentar cargos por narcotráfico y fraude.

El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda del empresario, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta provincial N.º 1, camino al balneario El Cóndor, y contó con un fuerte despliegue policial. Los agentes ingresaron al inmueble para proceder al arresto y posterior traslado de Machado al juzgado que interviene en la causa.

La periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, confirmó la noticia en vivo desde el lugar. “Estoy en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que nos retiráramos y están adentro, lo van a detener y lo trasladarán al juzgado”, relató durante la cobertura del operativo.

La detención era inminente, luego de que el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos presentados por la defensa y ratificara la resolución del Juzgado Federal de Neuquén, que había concedido la extradición solicitada por Estados Unidos.

De acuerdo con el requerimiento internacional, Machado será juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína, además de delitos financieros vinculados al lavado de activos.

La decisión de la Corte Suprema deja cerrado el camino judicial en el país y abre la etapa final del proceso de entrega a las autoridades estadounidenses, que ya formalizaron los trámites para su traslado.