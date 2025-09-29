La Cumbre: detuvieron a una joven acusada de tentativa de homicidio

Una mujer de 18 años fue arrestada tras apuñalar a un hombre de 30 años, que permanece internado en estado crítico en el Hospital Domingo Funes.

En un grave episodio ocurrido en La Cumbre, personal de la División Investigaciones de la Departamental Punilla detuvo a una joven de 18 años, acusada de haber atacado con un arma blanca a un hombre de 30 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, la agresora habría provocado a la víctima una herida punzocortante en el lado derecho del torso, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en estado crítico.

La mujer fue imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm, quien dirigirá las próximas medidas judiciales.