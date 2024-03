Iosa y la negativa de Avilés a brindar ayuda por el lago: ‘Le pido que no tome de rehenes de sus aspiraciones a carlospacenses y cordobeses’

El médico sanitarista Emilio Iosa, recientemente nombrado por el gobernador de Córdoba como director de Cuenca del lago San Roque, se metió de lleno en la disputa por la situación del embalse entre municipio y provincia, y cruzó al intendente Esteban Avilés al que acusó de negarse a brindar apoyo para solucionar ‘este enorme problema sanitario y ambiental’.

En un posteo que publicó en Instagram, recordó que, ‘hace muchos años que venimos investigación la contaminación de la cuenca del lago San Roque, peleando contra el gobierno y denunciando, y hasta tirando piedras en esta podredumbre para llamar la atención.

Pero hace poco la provincia creó por ley una Autoridad de Cuenca que no existía y el gobernador me llamó para sumarme a trabajar como director de Cuenca del San Roque junto a todos los ministerios’.

Vale acotar que dicha jurisdicción funciona bajo la órbita del ministerio de Ambiente y Economía Circular que lidera Victoria Flores.

‘Sé que hay muchísimas cosas por mejorar y por hacer, pero… ¿te podés oponer a trabajar por el agua de Córdoba? Imposible. Por eso me sumé’, dijo.

Sin embargo, ‘ahora me encuentro con que el intendente de mi ciudad, que fue parte del gobierno provincial, se niega a brindar el apoyo que los carlospacenses y cordobeses necesitamos’.

En este contexto, y consultado por La Jornada, Iosa consideró que, ‘la situación de extrema contaminación amerita que trabajemos de forma conjunta’.

‘No se puede especular y tomar de rehenes a los vecinos para crear un relato rupturista, con el solo objetivo de desconocer el usufructo de las mieles provinciales durante más de una década. La situación económica no tolera especulaciones de ninguna índole y la situación ambiental tampoco’, afirmó. Y remarcó: ‘Nuestra ciudad está acorralada, o trabajamos en conjunto o vamos a tener grandes dificultades’.

‘No me llamaron para vengarme de nadie, el gobernador me llamó para ayudar a sanear el lago. Hoy existe una Autoridad de Cuenca que no existía antes y existe un ministerio de Ambiente dirigido por una persona que no para de trabajar. Pienso que hay que ser honestos políticamente. Hasta ayer el lago era azul y transparente para el municipio y hoy la culpa es de la provincia. ¿Quién se va a creer eso después de una década de silencio?’, enfatizó.

Pero más allá de la disputa política, el investigador también se refirió a las tareas encaradas desde el pasado sábado.

‘Nuestro primer desafío es continuar con las tareas de mitigación, robustecerlas, multiplicarlas y mejorarlas para contener los afloramientos de cianobacterias que atentan contra toda la economía de Villa Carlos Paz, de Punilla y contra el agua de Córdoba’, indicó.

Para esto, se intenta bloquear el ingreso de las algas al lago San Roque desde el río San Antonio en la zona céntrica, y desde el río Los Chorrillos, con redes de contención de derrames de hidrocarburos.

Asimismo, se busca ‘mejorar la absorción de los camiones vactor que se utilizan para extraer las cianobacterias, la cantidad de camiones de transporte y lograr una disposición final adecuada’.

‘Hoy estamos frenados porque el municipio, de forma intempestiva, aislada y unilateral cerró el ingreso de los camiones al Centro Ambiental’, denunció Iosa.

Las declaraciones del médico sanitarista fueron formuladas tras difundirse una gacetilla del gobierno provincial donde, además de destacar la puesta en marcha de la Autoridad de Cuenca y el plan de mitigación del embalse, se apuntó contra el relato de Avilés en cuanto a las responsabilidades por la contaminación del embalse.

‘Villa Carlos Paz es, con diferencia, el principal contribuyente de nutrientes al contar con 91000 habitantes según el último censo del año 2020, el 60% de toda la población de la cuenca’, expresó el gobierno de Córdoba.