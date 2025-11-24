Investigan la muerte de un hombre y una mujer en un hotel alojamiento de Valle Hermoso

Una mujer y un hombre, ambos mayores de edad, fueron hallados sin vida en un hotel de alojamiento de la localidad de Valle Hermoso, en un caso caratulado como muerte de etiología dudosa.

Este domingo, alrededor de las 17:30, personal policial se hizo presente en un hotel de alojamiento ubicado sobre calle General Paz de la localidad de Valle Hermoso, donde el servicio de emergencias médicas constató el deceso de una mujer y un hombre, ambos mayores de edad.

Según se informó, el hecho fue caratulado en primera instancia como muerte de etiología dudosa, por lo que se dispuso la intervención de Policía Judicial y de personal idóneo del Departamento Brigada de Investigaciones, con el objetivo de llevar adelante las pericias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento del caso.

En la investigación interviene la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la dra. Paula Kelm, que ordenó las primeras diligencias y el trabajo de los equipos especializados para determinar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de las dos personas.