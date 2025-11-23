Intento de robo en el centro de Villa Carlos Paz: una pareja fue detenida tras dañar la ventana de un local comercial

Un hombre de 48 años y una mujer de 29 fueron detenidos cuando intentaban ingresar a un local comercial en el área céntrica de Villa Carlos Paz.

En horas de la noche del sábado, alrededor de las 23:15, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 48 años y una mujer de 29, quienes habrían sido sorprendidos cuando intentaban ingresar a un local comercial en el centro de Villa Carlos Paz.

De acuerdo al parte oficial, ambos fueron detectados cuando se encontraban sobre los techos y dañando una ventana del local “La Marcelina”, ubicado en calle Lisandro de la Torre, en plena zona céntrica.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro, junto a personal que se encontraba en el sector céntrico, quienes concretaron la reducción y posterior traslado de los aprehendidos a la sede policial.

La pareja quedó a disposición del Magistrado Interviniente, constituyendo este el último dato oficial informado sobre el hecho.