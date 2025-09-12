Hallaron sin vida a Cristian Flink y su hijo Álvaro en el Dique El Cajón

El padre y el niño, que eran intensamente buscados desde el miércoles, fueron encontrados por buzos del DUAR en la costa del dique de Capilla del Monte. La Fiscalía de Cosquín investiga las causas del hecho.

La intensa búsqueda de Cristian Flink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, tuvo un trágico desenlace este jueves por la tarde en Capilla del Monte. Ambos habían desaparecido el miércoles en la zona del Dique El Cajón, y sus cuerpos fueron hallados por buzos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

El operativo se había iniciado luego de que familiares denunciaran que padre e hijo no regresaron de un paseo por la zona del dique. En el lugar se había encontrado el auto cerrado y vacío, lo que activó un amplio despliegue con participación de bomberos voluntarios, personal del ETAC, la Departamental Punilla y la Policía Judicial.

Hallazgo e investigación

Según el parte policial, durante tareas de actividad subacuática los buzos encontraron los cuerpos sin vida de Cristian Flink y de su hijo Álvaro Flink Olariaga en la costa del dique. Se solicitó la intervención de la Policía Judicial y de personal especializado para el inicio de las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, conducida por Nelson Lingua, y el hecho fue caratulado inicialmente como muerte de etiología dudosa, a la espera de los resultados de las autopsias y demás pericias.