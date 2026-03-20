Fin de semana con mejora en Villa Carlos Paz: viernes con lluvias y domingo más estable

El SMN anticipa un cierre de semana con tiempo cambiante en Punilla. Este viernes 20 aparece como el día más inestable, con probabilidades de precipitaciones de 40–70% en distintos tramos y máxima de 26°. Este sábado 21 todavía conserva algo de inestabilidad en la primera parte del día, pero mejora con el correr de las horas. Para este domingo 22, el pronóstico se afirma: baja chance de lluvia y una jornada mucho más estable, con máxima de 20°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana con una transición bastante clara: arranca con lluvias probables y termina con condiciones más favorables.

Para este viernes 20, el panorama se presenta inestable desde temprano. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones se ubica en 40–70%, con una temperatura cercana a 19° y viento de 13–22 km/h. En la tarde la chance baja a 10–40%, aunque el tiempo sigue variable y la temperatura trepa hasta una máxima de 26°. Hacia la noche, el pronóstico vuelve a marcar 40–70%, con registros alrededor de 23°.

El sábado 21 todavía arranca con algo de inestabilidad. En la mañana se espera una probabilidad de lluvias de 10–40%, con temperatura en torno a 15° y viento de 7–12 km/h. Ese mismo rango se mantiene durante la media mañana, aunque allí aparece un dato a seguir de cerca: se prevén ráfagas de 42–50 km/h, con viento de 23–31 km/h. Ya en la tarde, el panorama mejora y el SMN marca 0% de precipitaciones, con una máxima de 21°. Esa estabilidad se sostendría también durante la noche, con temperatura cercana a 14°.

Para este domingo 22, el tiempo se ordena bastante más. El día arrancaría con apenas 0–10% de probabilidad de precipitaciones y una temperatura de 11°, mientras que hacia la tarde/noche el pronóstico indica 0%, con una máxima de 20° y viento de 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: el tramo más comprometido del finde aparece en este viernes 20, mientras que el mejor panorama para actividades al aire libre se concentra el domingo 22, cuando el riesgo de lluvia baja al mínimo.