Fatal accidente en las Altas Cumbres: un auto cayó por un barranco y murió su conductor

El siniestro ocurrió en la madrugada de este viernes, en cercanías del paraje Río de Los Sauces, sobre la ruta provincial E-34.

Una tragedia sacudió este viernes a las Altas Cumbres, donde un hombre perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba se despistara y cayera por un barranco de aproximadamente 200 metros en la ruta provincial E-34, en proximidades del paraje Río de Los Sauces.

El hecho fue descubierto durante un patrullaje de rutina de la Policía Caminera, cuyos agentes advirtieron huellas de frenado y el guardarraíl destrozado en una curva de la montaña. De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Participaron equipos del DUAR, ETAC y Bomberos Voluntarios, que localizaron un automóvil Volkswagen completamente destrozado al pie del barranco. A unos 50 metros del rodado, hallaron el cuerpo sin vida del conductor, que habría salido despedido tras el impacto.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre viajaba solo, sería oriundo de otra provincia y se dirigía desde Córdoba capital hacia Traslasierra.

La fiscalía de turno investiga las circunstancias que provocaron el accidente.