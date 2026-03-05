Estancia Vieja: detienen a dos hombres por incendiar una camioneta en Villa Carlos Paz y escapar en una Sprinter

Dos hombres de 41 y 44 años fueron aprehendidos en Estancia Vieja, acusados de ser los autores del incendio de una camioneta en calle Balcarce, en barrio Villa Suiza de Villa Carlos Paz. El hecho fue observado por un testigo, y la Policía secuestró una Mercedes Benz Sprinter y otros elementos vinculados a la causa.

Esta madrugada, alrededor de las 03:00, un testigo informó que dos individuos habrían prendido fuego una camioneta en calle Balcarce, en barrio Villa Suiza de Villa Carlos Paz, y que luego escaparon en una furgoneta Mercedes Benz Sprinter.

Con los datos aportados, personal policial implementó un operativo de búsqueda y logró controlar a dos hombres de 41 y 44 años en la localidad de Estancia Vieja, quienes fueron identificados como los presuntos autores del hecho.

En el procedimiento se secuestró el vehículo utilizado para la fuga, una Mercedes Benz Sprinter, además de otros elementos relacionados con la causa. En tanto, Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el incendio del rodado.

Los aprehendidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones para determinar responsabilidades en el caso.