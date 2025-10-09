“Esperamos todo de la Justicia, que actúe”: la hija de los jubilados atacados en Villa Carlos Paz pidió un castigo ejemplificador

Gisela, hija de Dante Pedrotti y Marta Herrera, contó cómo atraviesa su familia la recuperación de su padre tras el violento asalto ocurrido en agosto. Dijo que confían en la investigación y pidió que haya justicia. Dos policías fueron detenidos, acusados de haber liberado la zona para permitir el robo.

El brutal asalto a una pareja de jubilados ocurrido el 31 de agosto en Villa Carlos Paz sigue generando conmoción. Gisela, hija de Dante Pedrotti (83) y Marta Herrera (82), habló con Canal 10 y describió el drama que viven tras el ataque, que dejó graves secuelas en la salud de su padre.

“Mi papá está en casa ahora, recuperándose, tiene un alta sobre todo para no agarrarse nada de virus o bacterias intrahospitalarias. Tiene secuelas muy importantes, sobre todo cognitivas. No come solo, no camina y está confundido en tiempo y espacio, aunque nos reconoce”, relató.

Pedrotti permaneció internado más de un mes en el Hospital Aeronáutico con fracturas, golpes en la cabeza y lesiones internas. Su esposa, que padece ceguera, también fue agredida, aunque se encuentra físicamente estable. “Mi mamá está bien, dentro de lo que se puede en una situación así, pero fuerte y de pie”, agregó Gisela.

“Fue el horror en estado puro”

La mujer recordó con angustia el momento posterior al ataque. “Cuando llegamos y vimos lo que vimos, era el horror en estado puro. Nunca creí que una persona pudiera quedar así, y mucho menos que alguien pudiera hacer eso, con las manos o con elementos. Es increíble que exista ese nivel de maldad”, dijo.

Avances en la investigación

La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, detuvo a dos policías acusados de haber participado o colaborado en el hecho. Uno de ellos, Wilson Mansilla, fue arrestado este miércoles cuando se presentó a trabajar en la Departamental Punilla, sospechado de liberar la zona durante el robo.

El otro detenido es Facundo Bruno, un ex policía con antecedentes en causas por actividades ilegales. Según la investigación, habría actuado junto a su padre y otros dos cómplices aún prófugos, apodados “los porteños”.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda de avenida Sarmiento y Curuzú Cuatiá, golpearon salvajemente a la pareja y se llevaron joyas y oro que los jubilados guardaban como inversión.

“Esperamos todo de la Justicia”

Gisela aseguró que la familia acompaña el proceso judicial y confía en su avance:

“La investigación desde el momento cero sabemos que va bien, por lo menos que permanentemente hubo avances. Ojalá que exista un castigo ejemplificador, no sé cuál, porque a semejante nivel de maldad no sé qué cabe como castigo. Esperamos todo de la Justicia, que actúe. Ojalá que así sea”, expresó.

La familia se presentará como querellante en la causa. “Nuestra energía está concentrada en la recuperación de mi papá, que sea lo mejor posible, y de todo lo demás se hará cargo la Justicia”, concluyó Gisela.