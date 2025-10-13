Encontraron al niño secuestrado en Córdoba y detuvieron a su padre, acusado de doble femicidio

La Policía de Entre Ríos localizó a Pablo Laurta y a su hijo Pedro, de cinco años, en un hotel de Concordia. El hombre estaba prófugo tras el asesinato de su expareja y de su exsuegra en Villa Rivera Indarte. El menor fue rescatado sano y salvo.

El dramático caso que conmocionó a Córdoba tuvo este domingo un desenlace esperanzador. La Policía de Entre Ríos, en un trabajo conjunto con la Policía de Córdoba, detuvo a Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), y rescató a su hijo Pedro Rodríguez Laurta, de cinco años, quien había sido sustraído por el propio agresor tras los crímenes.

Laurta fue arrestado en el Hotel Berlín, ubicado en calle Bolívar 733 de Concordia, donde se hospedaba con el niño mientras —según sospechan los investigadores— ultimaba detalles para cruzar la frontera hacia Uruguay, su país de origen.

El operativo

La captura se concretó luego de un seguimiento coordinado entre las fuerzas provinciales, tras el hallazgo de un Toyota Corolla incinerado en Córdoba, propiedad de un remisero entrerriano desaparecido días antes. Ese dato fue clave para conectar ambos casos.

Mediante el rastro de las celdas telefónicas del celular del fugitivo, los investigadores lograron ubicarlo en el hotel donde se escondía. Cuando Laurta salió de su habitación, fue reducido por los agentes sin ofrecer resistencia. Pedro fue rescatado ileso y trasladado a la Comisaría del Menor para su contención.

El detenido se descompensó tras su captura y fue derivado a un hospital local, donde permanece bajo custodia policial. En tanto, la habitación fue asegurada a la espera de una orden judicial de requisa.

Un caso que estremeció a Córdoba

El doble femicidio ocurrió el sábado 11 de octubre en Villa Rivera Indarte, al norte de la capital provincial. Laurta habría ingresado al domicilio de su expareja y la madre de ésta, atacándolas con extrema violencia antes de huir con el menor.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2.º turno interviene en la causa, que derivó en la activación del Alerta Sofía, pedidos de captura internacional y la coordinación con Interpol.

En redes sociales, se conoció que el femicida administraba una página denominada “Varones Unidos”, desde la cual difundía mensajes de contenido misógino bajo el pretexto de “defender los derechos de los hombres”.

La investigación continúa para determinar si Laurta recibió ayuda durante su huida y si existen responsabilidades penales adicionales.