Dos policías detenidos por el violento asalto a una pareja de jubilados en Villa Carlos Paz

La investigación por el robo ocurrido a fines de agosto derivó en la detención de un efectivo en actividad y de un expolicía. El fiscal Ricardo Mazzuchi sospecha que hubo una “zona liberada” durante el ataque.

La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, detuvo a dos policías en el marco de la causa que investiga el asalto a una pareja de jubilados de 83 y 82 años, ocurrido el 31 de agosto en una vivienda de avenida Sarmiento y Curuzú Cuatiá.

De acuerdo con la información publicada por Cadena 3, uno de los arrestados es un efectivo en actividad de la Departamental Punilla, que fue apresado este miércoles cuando se presentó a trabajar. La hipótesis judicial sostiene que habría liberado la zona para permitir el ingreso de los delincuentes al domicilio de las víctimas, Dante Pedrotti y Marta Herrera, quienes fueron atacados con extrema violencia mientras dormían.

El segundo detenido es un expolicía con antecedentes disciplinarios y presuntos vínculos con actividades ilegales en la ciudad. Su arresto se concretó la semana pasada tras el análisis de teléfonos secuestrados durante un allanamiento, donde surgieron elementos que comprometieron al otro agente ahora detenido.

El asalto había dejado a Pedrotti gravemente herido, con fracturas y lesiones internas, por lo que permaneció internado más de un mes en el Hospital Aeronáutico. Su esposa, que padece ceguera, también sufrió golpes y contusiones.

Según la investigación, los agresores directos aún no fueron identificados, aunque los investigadores presumen que actuaron con apoyo externo. La causa busca establecer si los policías detenidos coordinaron el operativo delictivo y aseguraron la falta de patrullaje durante el robo.

La noticia fue confirmada por Cadena 3, medio que dio a conocer el caso cuando aún no había sido informado oficialmente por la Policía.