Dos jóvenes aprehendidos por tentativa de robo de un celular en Villa Carlos Paz

Este sábado, alrededor de las 08:30, personal del Escuadrón Motorizado intervino en avenida San Martín esquina Mozart, en Villa Carlos Paz, donde entrevistó a un hombre de 35 años que manifestó que momentos antes había sido abordado por dos sujetos que le sustrajeron su teléfono celular, el cual logró recuperar mediante un forcejeo.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector y divisaron a los sindicados en la zona de calle Alvear y Saavedra. Según el parte, al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la huida corriendo en diferentes sentidos.

Finalmente, se logró la aprehensión de dos hombres de 21 y 32 años, quienes fueron trasladados a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado de turno.