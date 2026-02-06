viernes, febrero 6, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sucesos Dos aprehendidos por robo, amenazas y lesiones a un menor en Villa...

Dos aprehendidos por robo, amenazas y lesiones a un menor en Villa Carlos Paz

Dos hombres de 25 y 39 años fueron detenidos en barrio Miguel Muñoz, acusados de amenazar y golpear a un menor de 17 años para robarle la mochila en barrio Miguel Muñoz.

Este viernes, alrededor de las 03:30, en la intersección de calles Brasil y Venezuela, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, dos sujetos que se conducían en un automóvil Renault Megane amenazaron y golpearon a un menor de 17 años para sustraerle la mochila.

Tras el hecho, personal policial implementó un operativo cerrojo en la zona, logrando la aprehensión de dos hombres de 25 y 39 años, y el secuestro del vehículo en el que se desplazaban, además de una llave cruz vinculada al hecho.

El menor fue asistido por el servicio de emergencias, que le diagnosticó traumatismo leve de cráneo y en la mano derecha, siendo atendido en el lugar sin requerir traslado.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa por robo, amenazas y lesiones.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Endurecen las sanciones por conducción temeraria en Villa Carlos Paz, pero...

Todo listo para la 14ª Fiesta Nacional del Cordero Serrano en...

Insólita exigencia del municipio: el refugio Cura Brochero deberá informar datos...

Fin de semana en Villa Carlos Paz: viernes variable, sábado con...