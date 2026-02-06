Dos aprehendidos por robo, amenazas y lesiones a un menor en Villa Carlos Paz

Dos hombres de 25 y 39 años fueron detenidos en barrio Miguel Muñoz, acusados de amenazar y golpear a un menor de 17 años para robarle la mochila en barrio Miguel Muñoz.

Este viernes, alrededor de las 03:30, en la intersección de calles Brasil y Venezuela, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, dos sujetos que se conducían en un automóvil Renault Megane amenazaron y golpearon a un menor de 17 años para sustraerle la mochila.

Tras el hecho, personal policial implementó un operativo cerrojo en la zona, logrando la aprehensión de dos hombres de 25 y 39 años, y el secuestro del vehículo en el que se desplazaban, además de una llave cruz vinculada al hecho.

El menor fue asistido por el servicio de emergencias, que le diagnosticó traumatismo leve de cráneo y en la mano derecha, siendo atendido en el lugar sin requerir traslado.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa por robo, amenazas y lesiones.