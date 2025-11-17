Dos adolescentes detenidos tras intentar robar una moto en Villa Carlos Paz

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron aprehendidos este domingo por la noche en la calle La Paz, acusados de intentar sustraer una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública.

En horas de la noche de este domingo, alrededor de las 22:30, personal del Escuadrón Motorizado Enduro se hizo presente en la calle La Paz, en Villa Carlos Paz, tras ser alertado por un hombre que manifestó haber visto a dos personas tratando de sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

De acuerdo al parte policial, el testigo aportó imágenes del momento del hecho, junto con las filiaciones de los sospechosos. Con esa información, los efectivos montaron un operativo cerrojo en la zona, donde observaron a dos jóvenes que salían corriendo y descartaban un objeto entre las malezas.

Pocos metros más adelante, el personal logró el control y la aprehensión de dos menores de edad, de 14 y 15 años, procediendo luego a su traslado a la Alcaldía local. En el lugar se secuestró una ganzúa, que habría sido arrojada previamente por los adolescentes, y se constató el daño en una motocicleta Honda Wave 110 cc, señalada como el rodado sobre el que intentaban actuar.

Los menores quedaron a disposición del Magistrado Interviniente, quien continuará con las actuaciones correspondientes por el hecho de robo en grado de tentativa.