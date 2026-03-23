Discusión entre un taxista y su pasajero terminó en pelea y daños: dos detenidos en Villa Carlos Paz

Un conductor de taxi de 32 años y su pasajero de 45 años fueron aprehendidos tras una pelea en calle General Paz, en barrio Centro. En el incidente resultó dañada la ventanilla trasera del vehículo, que fue secuestrado.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro intervino en una riña registrada en calle General Paz, en pleno centro de Villa Carlos Paz, que tuvo como protagonistas a un conductor de taxi de 32 años y a su pasajero de 45 años.

Según el parte, la discusión se inició dentro del vehículo y, al descender, ambos se agredieron mutuamente. En el marco del forcejeo se produjo el daño de la ventanilla trasera del rodado.

Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos hombres y a su traslado a la Alcaldía local. Además, se dispuso el secuestro del automóvil, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.