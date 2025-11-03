Dictaron prisión preventiva para Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, que lo acusa de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de violación de domicilio.
La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, dictó la prisión preventiva contra Pablo Daniel Rodríguez Laurta, en el marco de la causa por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.
Rodríguez Laurta fue considerado supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina, y de homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de Mariel Zamudio, además del delito de violación de domicilio.
El acusado permanece detenido en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje, mientras continúa la investigación judicial bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.